PM apreende 13 vasos com maconha, 2 réplicas de arma e 2 máscaras com adolescente

A Polícia Militar (PM) de Suzano, apreendeu em uma casa na Fazenda Viaduto, 13 vasos pequenos de maconha, 2 simulacros de arma, e 2 máscara. Um adolescente, de 17 anos, foi levado para a delegacia prestar esclarecimentos.

Segundo o Sargento Tadashi, a polícia chegou ao local para averiguar a ocorrência do roubo de uma moto na Rodovia Índio Tibiriçá. Na residência, localizaram as drogas e os simulacros. Até o momento, não foi encontrada nenhum tipo de relação do menor com o roubo.

Interrogado, o adolescente disse que é viciado em maconha e que plantou para cultivo próprio

O sargento informou que o menor esquematizou uma estufa para o crescimento mais rápido das plantas. “Ele colocou todos os vasos em uma caixa de plástico e deixou um espaço estratégico para que as folhas recebessem a luz do sol”.