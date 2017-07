PM desarticula quadrilha de roubo de carga; assaltante é baleado em confronto

Parte de uma quadrilha de roubo de carga foi presa e baleada após um confronto com a Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (17), em Suzano. Durante a ação, a polícia encontrou e resgatou o motorista de uma van, que era feito refém. O caso ocorreu na Estrada do Areião, na altura do número 2.672. Dois suspeitos permanecem foragidos, mas rondas são realizadas na região.

Segundo o tenente Bertanha, o local trata-se de um barraco. A princípio, os policiais entraram no imóvel para verificar a possível existencia de cargas roubadas. Mas, encontraram o motorista de uma van com o rosto coberto por um capuz. Também localizaram um assaltante que estava descarregando uma carga de produtos cosméticos. Inclusive, o suspeito atirou contra os policiais, que revidaram e o atingiram.

O assaltante foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde ainda não foi divulgado.

Pelo menos, 30 policiais militares auxiliaram nesta ação. Contudo, o número poderá ser maior. Isto porque a polícia procura por dois foragidos desta quadrilha. "A vítima não sofreu nenhum ferimento, felizmente. Buscamos mais informações para prender os demais criminosos", afirmou Bertanha.