PM detém adolescente por tráfico no Parque Maria Helena

A Polícia Militar (PM) apreendeu um adolescente sob suspeita de tráfico de drogas. O caso ocorreu quinta-feira (29), na Rua Albert Fink, no Parque Maria Helena, em Suzano. Segundo a polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado próximo a um terreno baldio. A ação resultou na apreensão de 106 pinos contendo cocaína, 11 papelotes de maconha e R$ 13.

Após a tentativa de fuga, o adolescente confirmou ser o responsável pela venda de drogas na região. Ele admitiu anda que vendia os entorpecentes para "levantar um dinheiro". O real motivo para a arrecadação de recursos não foi divulgada.

Na Delegacia Central, a mãe do adolescente contou que o filho fugiu do Estado há dois anos. Ele teria obtido uma dívida com traficantes no bairro em que residia. Ela também contou que o filho retornou há poucos dias, mas não disse que novamente se envolveu com o tráfico de drogas.