Polícia Militar prende suspeito de tentativa de furto a caixa eletrônico

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem por suspeita de participação no furto a um caixa eletrônico do Banco do Brasil, na região Central de Ferraz de Vasconcelos. O crime ocorreu em maio deste ano. Segundo a polícia, o suspeito admitiu que ia receber R$ 50 mil. A quantia seria entregue se a tentativa fosse concluída sem a intervenção policial.

A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (18), na Rua Tereza Gonçalves de Aguiar, no Jardim Angelina, em Ferraz. A PM conseguiu encontrar o suspeito após um patrulhamento de rotina. Na ocasião, a polícia tinha confirmação de que o homem era um dos autores.

Quando questionado, o suspeito negou o crime. Porém, após ser novamente interrogado, ele disse que ter sido contratado por uma quadrilha de Santa Catarina.

Furto

O furto aconteceu no dia 29 de maio. Bandidos entraram na agência e tentaram furtar um caixa eletrônico. Na época, a PM conseguiu frustar o crime. No dia, a polícia conseguiu localizar um carro abandonado em frente ao estabelecimento. Dentro do veículo, os policiais encontraram diversas ferramentas, que seriam usadas para arrombar o dispositivo. Foi descoberto ainda que o automóvel pertencia ao irmão do suspeito.