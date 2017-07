PM encontra carga de remédios hospitalares roubados avaliada em R$ 172 mil em Ferraz

Pelo menos 172 caixas de medicamentos hospitalares (de pequeno, médio e grande porte) foram encontradas na manhã desta terça-feira (4) na Rua Jorge Tornac, na Vila Cristina, em Ferraz de Vasconcelos. A carga roubada, avaliada em R$ 172 mil, foi abandonada pelos criminosos na altura do número 10. A apreensão foi feita pela equipe da viatura 32.306, dos cabos da Polícia Militar (PM) Moacir e Robson.

De acordo com os policiais, eles realizavam o patrulhamento de rotina quando avistaram a carga em um canto da via. Pelos indícios do local, eles notaram que se tratava de uma carga roubada. “Conseguimos encontrar a produtora e distribuidora dos remédios, uma empresa de Minas Gerais. Ela nos informou que os medicamentos foram roubados, juntamente com um veículo Citroën Jumper branco, na segunda-feira, por volta das 8h45, no Bresser, região do Brás”, detalha.

As ocorrências do roubo de veículo e medicamentos foram registradas no final da tarde de segunda-feira (3), por volta das 18h45. A PM revela ainda que entre os remédios encontrados estão antibióticos, soro e analgésicos. A carga tinha como destino a região central de São Paulo, entre os locais estão os bairros do Limão e o próprio Brás.

Os policiais afirmaram que a apreensão foi feita por eles por volta das 7h30. A ocorrência será lavrada como apreensão de objetos e um inquérito deverá ser instaurado para investigar o caso.