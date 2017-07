Polícia Militar fecha bingo clandestino e apreende 32 máquinas caça-níqueis

A Polícia Militar (PM) fechou um bingo nesta sexta-feira (21), em Suzano. A casa de jogos ilegal funcionava em um galpão, em que anteriormente havia uma igreja evangélica, na Rua Doutor Prudente de Moraes, no Jardim Natal. Ao todo, os policiais encontraram 32 máquinas caça-níqueis e R$ 800, sendo R$ 200 dentro dos dispositos eletrônicos.

O bingo foi descoberto por meio de uma denúncia anônima, que descreveu a verdadeira funcionalidade do prédio, que continuava com a fachada de uma igreja evangélica. Policiais da Força Tática seguiram ao endereço e encontraram três idosas. Em seguida, a polícia conseguiu identificar a funcionária do empreendimento de jogos ilegais. À PM, a mulher disse ter chegado há pouco tempo no local e não revelou o nome do dono do bingo.

Segundo a polícia, a sala em que as máquinas caça-níqueis e as apostadoras estavam era de díficil acesso. Isto porque precisaram usar uma escada para chegara ao cômodo. Além disso, os policiais informaram que a entrada e saída de pessoas era gravada por câmeras de monitoramento. Além das máquinas em uso, o local continha vários dispositivos desligados.

Até o fechamento desta edição, a perícia não havia sido feita no local. O dinheiro localizado no imóvel será apreendido e os noteiros das máquinas destruídos.