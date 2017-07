PM intercepta entrega de maconha a CDP e prende suspeito de furtos em Suzano

Um suspeito de cometer furtos em casas de Suzano foi preso, nesta quarta-feira (26), em Ferraz de Vasconcelos. Dinheiro, joias e relógios de um dos crimes foram localizados. Com o homem, a Polícia Militar (PM) ainda encontrou um tijolo de maconha e uma pistola de airsof - semelhante a usada pelas forças de segurança do Estado.

A ligação com furtos no município suzanense foi confirmada depois da confissão do suspeito. Até então, a polícia tinha apenas a suspeita do envolvimento, já que o carro usado pelo homem era semelhante ao citado nas denúncias - Volkswagen Gol, de cor azul.

O veículo foi encontrado na Rua Benedito Secundino Leite, no Jardim Bela Vista, em Ferraz. Dentro do carro, a polícia encontrou um tijolo de maconha, totalizando 600 gramas. Segundo a polícia, o suspeito afirmou que levaria a droga ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes. A forma em que entregaria a droga a um detento específico não foi citada. Mas, a suspeita é que seria para o esposo da irmã.

Mesmo com a primeira confissão, os policiais o questionaram sobre os crimes em Suzano, inclusive citando um realizado na terça-feira (25). Novamente, o suspeito confirmou a responsabilidade dos furtos. Também disse que continuava com objetos escondidos em casa, no Jardim Robru, em Guaianases, Zona Leste de São Paulo.

"A princípio, nós abordamos o carro por suspeitar do envolvimento. Havia um casal e duas crianças. Quando verificamos o veículo, encontramos o tijolo de maconha. Na realidade, a mulher era irmã do suspeito, que quando adolescente teve envolvimento com o tráfico de drogas", disse o cabo Marcio, que teve apoio do cabo Donizete.

Perguntado sobre a motivação na onda de furtos, o suspeito alegou tê-los cometido por não ter dinheiro. Por isso, ele viu a oportunidade e ocasião em crimes a residências. Admitiu também ter saido da cadeia há cinco meses, quando cumpriu pena por roubo.