Polícia de Suzano prende agricultor foragido suspeito de estuprar enteadas

Um agricultor, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira (5), na Rua Vicente Scalice, no Jardim Carmen, em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem é suspeito de ter estuprado as duas enteadas. O crime ocorreu no município de Monte Alegre do Sul.

O paradeiro do agricultor foi descoberto pelo irmão das vítimas. Ele acabou encontrando o suspeito no município suzanense, e ligando para a polícia. O homem contou que o ex-padrasto tentou fugir, mas acabou caindo e sendo detido. Disse também que o crime havia sido cometido no interior paulista.

A PM informou que existe um mandado de prisão contra o agricultor. Em meados de 2013, o homem abusou sexualmente das enteadas, de 11 e 13 anos. Na época, as vítimas disseram que eram ameaçadas pelo padrasto. Além disso, segundo a denúncia, o agricultor dopava a esposa para cometer os crimes.

Em 2015, o suspeito teria engravidado uma das vítimas. Depois disto, as suspeitas sobre os estupros foram reforçadas. Ainda segundo a polícia, quando saiu o mandado de prisão preventiva, o agricultor fugiu para Arujá. A Justiça solicitou um exame de DNA para comprovar a paternidade do filho de uma das vítimas.