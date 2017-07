Polícia Civil aguarda laudo do IML para identificar sexo de tronco humano encontrado em Suzano

A Polícia Civil espera o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para identificar o sexo da vítima em que um tronco humano foi encontrado, em Suzano. O cadáver estava em avançado estado de decomposição e sem a cabeça, braços e pernas. A localização ocorreu após um munícipe passar por uma via do bairro Estância Angelina, no Distrito de Palmeiras.

O encontro ocorreu no domingo (23), às 10h30. A Polícia Militar (PM) foi comunicada sobre a localização. Foi um morador da região que desconfiou sobre a possível existência de um corpo humano. Ele abriu os lençóis e viu que se tratava do tronco de uma pessoa.

A polícia estima que o cadáver tenha sido desovado no local há 30 dias. Disse também que o corpo não apresentava cheiro forte, já que a mistura em cal de construção reduziu o odor.

A Perícia Científica foi acionada e encontrou lençóis, uma fronha, uma toalha e um sutiã. Apesar disto, os peritos também não puderam identificar o sexo da vítima.

Na manhã desta segunda-feira (24), o IML deu início ao laudo para descobrir o sexo e a provável causa da morte. Contudo, o resultado poderá sair em até 30 dias.

O Setor de Homicídios (SH) de Mogi da Cruzes afirmou que deu início às investigações, mas aguarda o laudo. O motivo é que deverão confrontar a lista de pessoas desaparecidas, uma vez que se trata de um procedimento padrão em casos de localização de cadáver sem identificação.