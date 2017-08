Polícia Civil e Guarda Civil Municipal realizam operação em Suzano

A Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizam nesta quinta-feira (24) uma megaoperação para reduzir os índices em diversas modalidades de crimes em Suzano. Pelo menos 86 policiais civis participam da ação. Um balanço completo da atividade deverá ser divulgado na sexta-feira (25).

A operação conjunta reuniu as duas corporações, às 17 horas, no Largo da Feira, em Suzano. De lá, seguiram para as regiões Norte e Sul da cidade. A previsão é que a atividade policial se encerre antes da meia-noite. Segundo a polícia, o objetivo da operação é reduzir os índices criminais do município que estão registrando números expressivos, como o roubo, tráfico, mas, principalmente, o roubo de carga.

No mês passado, o DS trouxe levantamento mostrando que Suzano é o município com mais roubo de carga nos cinco primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado na região. Os dados apontam aumento de 83,3%.