Polícia Civil identifica segurança que atirou em adolescente após invadir supermercado em Itaquá

A Polícia Civil identificou o segurança que atirou em um adolescente após a invasão a um supermercado na região Central de Itaquaquecetuba. Na ocasião, a vítima e três amigos entraram no estabelecimento em busca de alimentos vencidos, que eram dispensados em uma caçamba de lixo. O adolescente permanece internado em estado grave.

O caso aconteceu na última segunda-feira (31). As investigações confirmaram que a identididade do segurança que atirou. De acordo com a polícia, o suspeito de atirar é um agente penitenciário. Além disso, as informações iniciais descrevem que o agente de segurança está com a documentação para o porte de armas vencido.

O DS pediu mais informações sobre o relatório da investigação, inclusive questionando se há um pedido de prisão temporária ou preventiva solicitado. Mas, até o fechamento desta reportagem, o documento não havia sido fornecido.

Mesmo com a identificação do autor dos disparos, a polícia confirmou que as investigações irão prosseguir.

Relembre o caso

Um adolescente foi baleado após invadir um supermercado em busca de alimentos vencidos. Ele estava na companhia de mais três pessoas, que não se feriram. O caso ocorreu na Rua Dom Tomás Frei, na região Central de Itaquá.

Era quase 0h18, quando um Guarda Civil Municipal (GCM) ouviu barulho de tiros na via, onde fica a Secretaria de Indústria e Comércio. Dois GCMs, que estavam em serviço no prédio público, saíram para verificar e encontraram três pessoas. Duas saíram correndo, enquanto o terceiro ficou no local. Uma quarta pessoa estava caída ao chão.

O resgate o encaminhou às pressas ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquá. Segundo a testemunha, o grupo, incluindo a vítima, invadiu o supermercado em busca de alimentos vencidos. Ele falou ainda que a prática foi flagrada por um segurança, que atirou pelo menos cinco vezes. Disse também que eles saíam do local, quando houve os disparos.