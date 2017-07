Polícia investigará fraudes na entrega e desvio de carga nos Correios de Suzano

A Polícia Civil vai investigar fraudes em entregas realizadas pelo Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) dos Correios, da Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, em Suzano. A Polícia Militar (PM) encaminhou um carteiro, de 42 anos, e um eletricista, de 35 anos, suspeitos de pertencer a uma quadrilha. A suspeita é que o segundo homem seja receptador do bando.

O caso foi divulgado nesta quarta-feira (19). A PM deteve o carteiro na manhã de terça-feira (18). A fraude foi descoberta por supervisores do Correios. Houve uma investigação interna, em que foi constatado participação do carteiro.

No esquema fraudulento, a quadrilha alterava o endereço de entregas e a assinatura do recebedor. A maioria das mercadorias era comprada na internet com cartões clonados. Segundo a polícia, a participação do carteiro era justamente para identificar e pegar os produtos que seriam entregues, a maioria em locais fictícios.

Quando chegaram ao CDD, os policiais questionaram o carteiro sobre a farsa nas entregas. Em um primeiro momento, o suspeito negou qualquer participação. Mas, ao ser confrontado com imagens de monitoramento, o funcionário admitiu desviar as cargas. Disse também que participava do esquema por estar sob ameaças. Depois de prestar depoimento na Delegacia Central, a Polícia Civil o liberou.

Mesmo com a liberação, a polícia continuou buscando informações sobre a identidade do receptador. Isto por suspeitar de que havia cargas roubadas. Depois de horas em busca do suspeito, os policiais conseguiram identificá-lo. Descobriu-se que ele tinha passagens na Justiça por furto, estelionato e porte ilegal de arma de fogo.

Quando foram ao endereço do receptador, os policiais descobriram que ele havia sido avisado horas antes e por conta disso mudou de endereço no mesmo dia. Porém, o suspeito foi encontrado descarregando móveis em uma casa no Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos. Ele também negou participação no crime.

Apesar de não terem sido presos em flagrante, os suspeitos serão investigados em Suzano. A polícia vai tentar identificar se o carteiro e o eletricista agiram juntos nas fraudes.

Investigações

O CDD também é alvo de outra investigação. No dia 14 de julho, investigadores do 63º Distrito Policial (DP), da Vila Jacuí, em São Paulo, descobriram, em Suzano, uma fraude semelhante. A investigação apontou o uso de cartões clonados em compras on-line. Um carteiro foi indiciado por peculato.

Em nota, a assessoria do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), da cidade suzanense, informou que a identificação das fraudes permitirá que condutas semelhantes sejam desestimuladas. Também destaca que assaltos cometidos a funcionários poderão diminuir, em razão da repercussão das investigações internas. Além disso, a unidade policial enfatizou que, em relação à roubo de cargas, os índices suzanenses poderão reduzir drasticamente.

“Ações como esta aliada às operações de combate ao roubo de cargas têm permitido ao 32º BPM/M diminuir estatísticas de crimes da natureza, indo na contramão de outras regiões do Estado”, finalizou a nota.

Em nota, os Correios informou informou que está adotando todas as providências administrativas e jurídicas necessárias para punir os envolvidos identificados na investigação em curso. O texto destaca ainda que a investigação policial, desde o início, é fruto de atuação conjunta entre a área de Segurança Empresarial dos Correios e a Polícia Civil.