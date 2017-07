Polícia de Suzano flagra motorista com CNH falsificada na Estrada Portão do Honda

A polícia de Suzano investiga a origem da falsificação de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que estava com um carpinteiro. O carro que ele conduzia também tinha chassi com numeração irregular. O caso ocorreu nesta quarta-feira (28). Por volta das 14h30, policiais militares abordaram um Fiat Uno cinza. O carro trafegava pela Estrada Portão do Honda, no Jardim Gardênia. Era conduzido pelo carpinteiro, de 36 anos.

Durante a abordagem e fiscalização, os policiais notaram que o carro não tinha numeração do chassi. Ao consultarem os dados da CNH descobriram que a numeração não tinha registro no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O carpinteiro disse que o carro era da irmã. Afirmou também que os números de identificação foram danificados pela ferrugem. Confessou que a carteira de motorsita foi adquirida em uma autoescola de Diadema, em 2015, onde alegou ter frequentado aulas e testes práticos de volante. Ele não soube dizer o endereço ou telefone do local.

Na Delegacia de Polícia foi elaborado um Boletim de Ocorrência (B.O.) de uso de documento falsificado. A CNH e o Fiat Uno foram apreendidos.