Polícia Civil vai investigar invasão e furto na unidade do Cras do Boa Vista

Uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) foi invadida e furtada na madrugada desta quarta-feira (12), em Suzano. O crime prejudicou as instalações elétricas do prédio. Apesar disto, não houve a suspensão das atividades ao público. A Polícia Civil vai abrir investigação para identificar os responsáveis pelo crime.

O Cras esta localizado na Avenida Katsutoshi Naito, no bairro Cidade Boa Vista. Em uma rede social, a Prefeitura emitiu um comunicado explicando que a invasão causou danos a parte elétrica, no entanto, não especificou se algum item chegou a ser levado da unidade.

O texto também conta que, mesmo diante da falta de energia, os funcionários do Cras mantiveram o atendimento. Disse também que as fichas estavam sendo preenchidas sem o uso de qualquer equipamento eletrônico. E também que ao primeiro sinal de retorno da energia elétrica, os procedimentos serão inclusos no sistema. "Apesar dos prejuízos, o atendimento ao público não foi suspenso. Inclusive, informações podem ser obtidas pelo telefone 4749-4325", explicou o Executivo.

Por conta do crime ter sido cometido ainda durante a madrugada, a Polícia Civil abrirá inquérito para investigação na quinta-feira (13). Não há pistas para identificar os responsáveis pelo crime.