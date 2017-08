Polícia localiza carga de remédios roubada avaliada em R$ 22 mil no Miguel Badra Segundo informações do 32º Batalhão, policiais militares faziam patrulhamento no bairro, quando receberam denúncia sobre a carga roubada

Por Gabriele Doro - De Suzano 24 AGO 2017 - 21h13

Carga de remédios roubada foi encontrada em uma casa Foto: Polícia Militar/Divulgação A Polícia Militar localizou, no Miguel Badra, em Suzano, uma carga de medicamentos roubada avaliada em R$ 22 mil. O material foi encontrado na manhã de quinta-feira (24). A carga havia sido roubada na terça-feira (22). Segundo informações do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), policiais militares faziam patrulhamento no bairro, quando receberam denúncia sobre a carga roubada. Eles começaram a apuração e encontraram o material em uma residência de alvenaria. A responsável pela casa permitiu a entrada dos policiais, porém afirmou que os medicamentos eram de seu filho. Os policiais o encontraram caminhando na rua. O reconhecimento aconteceu por conta das características passadas pela mãe. O ajudante geral, de 30 anos, confessou o roubo e foi conduzido para o 2º Distrito Policial (DP), no Boa Vista. Foi solicitada perícia do local e houve registro de Boletim de Ocorrência (B.O.) de receptação. A carga roubada foi restituída ao representante da empresa. O homem foi detido. A polícia frisou que a participação da comunidade "teve fundamental destaque para localização da carga, pois atitudes adotadas diariamente que desestimulam a ação dos criminosos, bem como denúncias de crimes potencializam a eficácia dos trabalhos dos órgãos de segurança, seja através do 190 ou do 181 (Disque-Denúncia), acionando-o sempre que notar qualquer atitude suspeita ou caso tenham conhecimento de informações que nos possibilitem chegar aos possíveis autores desses delitos".

Leia Também