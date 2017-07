Polícia Militar Ambiental apreende uma tonelada de palmito em Mogi

A Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu uma tonelada de palmito na manhã desta segunda-feira (3), em Mogi das Cruzes. Ao todo, os policiais recuperaram 2.530 unidades do material. As investigações davam conta de que o grupo usava dois carros para o transporte.

Segundo o cabo Siqueira, a localização dos suspeitos não era precisa. Isto porque eles poderiam estar em Biritiba Mirim ou Salesópolis. Contudo, ao não encontrá-los em nehuma das duas cidades, os policiais iniciaram uma busca pelas principais rodovias da região. Isso porque o trajeto usado pelos contrabandistas era sempre o mesmo.

A PMA conseguiu encontrar os dois veículos citados na denúncia passando pela Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, no Jardim Araci. A abordagem ocorreu na altura do quilometro 2, quando os policiais verificaram os carros e encontraram feixe de palmito in natura.

“Em razão do transporte ilegal e a quantidade, eles receberão uma multa simples, em torno de R$ 759 mil. Todo o material foi apreendido, e destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes”, contou o cabo, que teve apoio do soldado Cabrera.