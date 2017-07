Polícia Militar prende homem após roubo de motocicleta em Suzano

A Polícia Militar (PM) prendeu, na quarta-feira (29), um suspeito de roubo de veículo, em Suzano. A ação ocorreu depois do mesmo roubar uma motocicleta - junto com outro indivíduo - na Rodovia Mário Covas com a Avenida Miguel Badra. Junto com o detido foi encontrado um revólver com três munições.

Na ocorrência, dois indivíduos, em uma moto, roubaram uma motocicleta na rotatória da Rodovia Mário Covas. A vítima foi surpreendida pelos infratores que levaram o veículo. Os suspeitos estavam armados.

A PM foi acionada, e duas viaturas se dirigiram ao local do crime. Os policiais localizaram os dois veículos - a moto roubada e também a utilizada para praticar o roubo – na própria Rodovia Mário Covas, metros a frente do local da ocorrência, em uma entrada que dá acesso a comunidade conhecida como “Portelinha”.

Em busca, a PM identificou um suspeito com as características informadas pela vítima. Ao ver os policiais, o homem correu e tentou se esconder em uma mercearia localizada na Rua Ermelinda Marques Matias. Porém foi localizado e detido. Com ele foi encontrado um revolver e três munições. Ele foi levado a Delegacia Central de Suzano, onde foi reconhecido e preso em flagrante.