Polícia Militar prende pintor após roubo a carga em Mauá

Atualizado às 11h31

Um pintor de 32 anos foi preso após participar de um roubo a carga em Mauá. Ele foi encontrado na Travessa Ramal São José, no bairro Casa Branca, em Suzano. O carregamento roubado foi encontrado na casa do suspeito, em Mauá.

O caso aconteceu na segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar (PM), o dono de um caminhão de pequeno porte chegou à Base Comunitária do Casa Branca contando que foi roubado e o veículo estava em uma via do bairro. Também contou que o autor do roubo encontrava-se no local

Um pintor foi reconhecido e detido. Com ele, os policiais encontraram R$ 256. Em relação ao carro nada foi localizado, sobretudo, o suspeito admitiu o crime. Disse também que o caminhão encontrado foi roubado em Mauá. O veículo estava carregado com utensílios domésticos.

Neste assalto, o suspeito explicou que o comparsa manteve o motorista, em média, uma hora refém em um matagal na Estrada do Sapopemba, em Mauá.

Devido às declarações, os policiais seguiram ao endereço do suspeito. Lá, estava o comparsa e a filha do pintor. O segundo assaltante conseguiu fugir. Pelo menos cinco celulares foram localizados, além de um bloqueador de rastreador.