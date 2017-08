Polícia Militar prende três por roubo a pedestre no Centro de Poá

Três pessoas foram presas neste sábado (26), em Poá. O trio é suspeito de ter praticado pelo menos três assaltos no município no intervalo de oito horas. A idade dos suspeitos é de 16 a 21 anos. Uma pistola de airsoft foi apreendida.

A princípio, a polícia recebeu a informação de que uma pessoa foi vítima de roubo próximo a Estação Poá, na Avenida Vinte e Seis de Março, no Centro. A testemunha disse que os suspeitos teriam fugido nesta mesma via. A seguir, os policiais foram em busca do trio.

Os PMs encontraram-os metros à frente. Um foi detido de imediato, sendo localizado a pistola. Dois continuaram a fuga a pé. A dupla ainda chegou a se esconder na casa de um deles, na Rua Riachuelo, no Jardim D Manoel, mas foram detidos. No local, os policiais encontraram três telefones celulares, que haviam sido roubados.

À polícia, os suspeitos disseram que roubavam, pois não teriam tido oportunidade de emprego fixo. Diante disto, a opção deles foi praticar assaltos para se sustentar. Segundo a cabo Edna, os crimes foram cometidos em datas distintas.

"Soubemos deste roubo nesta manhã, porém eles também falaram ter realizado outros dois na noite de sexta-feira (26). Agora, eles ficarão à disposição da Polícia Civil. E passarão por audiência de custódia na segunda-feira (29) para saber a definição da pena que irão responder, em razão dos crimes praticados", contou a policial, que teve apoio do soldado Elvis.

Ainda segundo a policial, as vítimas reconheceram-os como os responsáveis pelos três roubos.