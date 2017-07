Polícia Militar recupera carga de cigarros avaliada em R$ 26 mil

A Polícia Militar de Ferraz recuperou na manhã de ontem, uma carga de cigarros roubada, avaliada em aproximadamente R$ 26 mil. Os produtos foram localizados dentro de uma residência na Rua Maria de Lourdes Nunes Cecheto, no Jardim Renata. Um ajudante, de 33 anos, estava no local, assim como um veículo Fiat Uno, de cor prata, supostamente utilizado no crime. A carga foi localizada com a ajuda de um dispositivo escondido no meio da mercadoria.

O suspeito contou que adquiriu os produtos de um amigo, morador do bairro de Guaianases, na Capital, e que havia pedido o veículo emprestado a outro amigo. O proprietário do automóvel afirmou que emprestou o carro para o ajudante levar o filho ao hospital, e que não sabia que o mesmo praticaria algo delituoso.

A vítima do roubo, contou que foi abordada por dos homens, dentro do Fiat Uno, no bairro da Vila Matilde, também na Zona Leste, enquanto fazia uma entrega. Durante o assalto, o motorista teve que ficar com o rosto encostado no volante, após dirigir por aproximadamente 500 metros, e ser obrigado a desarmar o alarme do veículo. Na delegacia, a vítima não reconheceu o ajudante, nem o proprietário do veículo, como autores do crime.