Polícia Rodoviária Federal apreende mercadorias ilegais em Santa Isabel

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira (18) grande quantidade de mercadorias ilegais, na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Santa Isabel. O material foi comprado pela quantia de R$ 20 mil no Paraguai.

O fato se deu por volta das 6h40, no quilômetro 182. Agentes da PRF abordaram dois veículos, sendo o primeiro ocupado por duas pessoas. Durante a vistoria, os agentes federais encontraram grande quantidade de mercadorias, como relógios, receptadores de TV e brinquedos. O objeto mais comum encontrado entre toda a mercadoria foi o Spinner.

Segundo a polícia, o material é passível de comercialização. Apesar disto, os comerciantes abordados não tinham nota fiscal dos produtos. A PRF informou também que, desta forma, os itens não poderiam ser revendidos no País, uma vez que não há maneira de identificar se são de origem lícita.

Revenda

O material seria levado para revenda a comerciantes informais de Aparecida, no Vale do Paraíba. Em nota, a assessoria da PRF informou que as mercadorias foram encaminhadas ao posto da Receita Federal, em Taubaté. A contagem dos itens deverá ocorrer na próxima segunda-feira (21).