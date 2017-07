Policial militar de folga reage durante assalto a bar e mata assaltante em Poá

Um policial militar atirou e matou um suspeito em um assalto, na quinta-feira (27), em Poá. O fato é que o agente de segurança estava de folga e foi ao bar do pai, que estava sendo roubado pelo assaltante. Segundo a Polícia Militar (PM), o ladrão chegou a mantê-lo refém junto a outras duas vítimas.

O estabelecimento fica na Rua Rio Grande do Sul, na Vila Lúcia. O roubo ao bar aconteceu por volta das 19h30. O policial militar passava em frente ao estabelecimento do pai, e estranhou o motivo de não vê-lo atrás do balcão. A desconfiança aumentou, já que apenas um desconhecido estava dentro do comércio.

No momento que entrou para verificar o local, o policial foi surpreendido e dominado pelo assaltante, que chegou a revistá-lo em busca de algum armamento. A arma particular do militar não foi encontrada. Apesar disto, o suspeito obrigá-lo a entrar no banheiro, onde o pai e um cliente do bar eram feitos refém.

Em dado momento, o militar viu a oportunidade de reagir ao assalto atirando no suspeito. Na ocasião, o assaltante tinha se distraído. De acordo com a polícia, o ladrão chegou a ser resgatado com vida ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Depois do acontecimento, o local foi isolado para dar andamento às informações a serem inclusas no inquérito policial. A pistola particular do PM foi apreendida, bem como o revolver calibre 32 que o assaltante usava.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Poá, como roubo tentado e homicídio simples.