Policial militar é preso suspeito de furtar trator pá carregadeira em Suzano

Um policial militar, de 43 anos, foi preso nesta sexta-feira (7) suspeito de ter furtado um trator pá carregadeira. O caso ocorreu na Rua Baruel, na Vila Figueira, em Suzano. Um segundo suspeito também foi detido.

O furto ocorreu por volta das 5 horas. De acordo com as primeiras informações, o trator estava na antiga fabrica de cerâmica Gyotoku. Em relação ao envolvimento do policial, não há confirmação do que o teria motivado a cometer tal crime. Ele estava na companhia de um segundo homem, que também foi preso em flagrante.

Além disso, uma chave falsa e celulares foram apreendidos. Um trator semelhante está avaliado em torno de R$ 100 mil. Contudo, o veículo que o policial é suspeito de ter furtado foi avaliado em R$ 40 mil. A Polícia Civil registrou o caso.