Posto de combustível é assaltado em Itaquá

Um posto de combustível na Rua Piracicaba, na Vila Monte Belo, em Itaquaquecetuba, foi assaltado na manhã de sábado (02). Um homem, de 32 anos, abordou o frentista, e levou a quantia de R$ 210 do estabelecimento.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o frentista foi abordado no final do turno de trabalho, por volta das 6 horas. O suspeito chegou ao local perguntando se a vítima trocaria uma nota de R$ 50. Mas, em seguida, o indivíduo sacou o simulacro e anunciou o assalto.

O frentista entregou o dinheiro ao homem, que fugiu. A vítima se dirigiu até a base da Polícia Militar (PM), que fica próxima ao estabelecimento e informou as características do suspeito.

Os policiais saíram em busca do homem, que foi detido poucos minutos depois, na Rua Guarulhos, no mesmo bairro. Na delegacia, ele foi reconhecido pelo frentista como autor do crime. O suspeito ainda confessou que já havia estado preso, também por roubo, no último dia 17.