Quadrilha utilizava internet e 'feirões' para aplicar golpe da venda de carros de luxo

Pelo menos seis pessoas foram vítimas da quadrilha especializada em aplicar golpes de venda de carros de luxo por meio de “feirões” e internet.

Um casal, integrante do grupo, foi preso na quarta-feira (28) pela Polícia de Mogi das Cruzes em um bairro de São Paulo. De acordo com o delegado Alexandre Batalha, os criminosos utilizavam documentos falsificados. O homem preso pode ser o líder da quadrilha. O bando atuava, inclusive, fora do Alto Tietê.

Em menos de um mês, a polícia conseguiu identificar e monitorar a quadrilha que usava a internet para aplicar golpes, principalmente envolvendo carros de luxo. A agilidade nas investigações se deu por conta dos detalhes que uma das vítimas passou.

Segundo Batalha, os suspeitos se passavam por consumidores e agia o mais rápido possível. O motivo se dava por conta de que eles revenderiam o veículo para uma terceira pessoa.

Outros quatro suspeitos foram identificados. O delegado disse que o grupo atuava, também fora do Estado. As investigações vão prosseguir. Os suspeitos presos irão responder por estelionato e associação criminosa.