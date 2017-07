Família é feita de refém durante assalto no Colorado; Força Tática prende quatro

Quatro assaltantes foram presos no domingo (9) após invadir uma casa e fazer uma família refém, em Suzano. O crime ocorreu na Rua Jeca Tatu, no Jardim Colorado. Há suspeita de que o grupo seja o mesmo que cometeu um crime semelhante neste ano, ocorrido no dia 26 de maio. Para a Polícia Militar (PM), o modo em que agiram é igual ao do utilizado no crime passado. Além disso, a polícia informou que duas armas foram apreendidas.

Eram quase 23h30, quando a quadrilha aproveitou a chegada da família para dominá-los. A todo instante, os assaltantes ameaçavam-nos para entregar o dinheiro arrecadado ao longo de um dia inteiro de trabalho. Ao todo, os suspeitos conseguiram encontrar R$ 6,8 mil, além de telefones celulares.

Mas as prisões e o resgate da família aconteceram momentos depois, ainda com os bandidos dentro da casa dos comerciantes. A Força Tática — tropa de elite da PM- conseguiu prendê-los após receber uma denúncia anônima sobre a invasão seguida de roubo. Segundo a PM, os policiais encontraram os portões abertos e surpreenderam os bandidos, que chegaram a usar uma faca para ameaçar uma vítima.

Já rendidos, a polícia observou que o dinheiro, objetos e duas armas estavam em cima da mesa. Em relação à situação, a família disse que os bandidos receberam uma ligação. Isto teria motivado-os a tentar livrar-se das armas, além de prepara a fuga. Segundo a PM, os bandidos têm idades entre 27 e 42 anos. Todos já possuem histórico em diversos crimes.

Também foi localizado um veículo Chevrolet Corsa, de cor vermelha, estacionado próximo ao local do crime. Duas identidades foram encontradas, sendo uma de um assaltante preso e a outra da esposa de um dos suspeitos. Para a Polícia, é possível que mais bandidos tenham participado do roubo, mas a informação deverá ser investigada pela Polícia Civil.