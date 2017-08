Quatro são presos após furto de alimentos em supermercado no Centro de Suzano

Quatro pessoas foram presas – sendo três mulheres e um homem – após serem flagradas furtando alimentos de um supermercado, no Centro de Suzano. Toda a ação foi filmada por câmeras de monitoramento do estabelecimento. No total, os seguranças do local conseguiram recuperar 120 quilos em alimentos.

O fato ocorreu nessa segunda-feira (28), na Rua Benjamin Constant. O furto foi filmado. A segurança do supermercado viu três mulheres entrarem em um local restrito. Neste cômodo, o estabelecimento estoca produtos alimentícios que serão trocados pelos fornecedores. Durante o crime, o supermercado ainda estava em horário comercial.

No registro do caso, a segurança diz ainda que observou que uma suspeita ficou vigiando, pois dava cobertura as outras. Elas entravam e pegavam sacos contendo vários produtos de hortifruti. Nas imagens, a funcionária do estabelecimento viu que as mulheres levavam os produtos até um carro. E praticavam a ação repetidamente.

A seguir, a segurança pediu o apoio de outro funcionário. O carro usado para guardar os produtos furtados foi impedido de sair do estacionamento. Um homem esperava o término da ação realizada pelas suspeitas. A idade do quarteto varia entre 28 e 44 anos.

No total, os seguranças conseguiram contabilizar 120 quilos em alimentos furtados. A variedade de produtos ia de mamão a até ovos. Ainda no registro do caso, os seguranças afirmaram ter acionado a Polícia Militar (PM).

De acordo com os funcionários do estabelecimento, os alimentos eram impróprios para o consumo, porém, eles seriam recolhidos por fornecedores para fazer o abate no peso de novas mercadorias. A afirmação dos seguranças também era de que o supermercado teria prejuízo, pois não teria condição de abater no valor de novos alimentos.

As mulheres e o homem foram presos em flagrante por furto qualificado. Nessa terça-feira (29), o quarteto deverá passar por uma audiência de custódia para ter noção da pena.