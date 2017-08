Polícia Civil vai investigar invasão a residência no Jardim Temporim

Uma mulher, de 31 anos, teve a residência invadida. Os suspeitos teriam levado diversos artigos e até vestuários, incluindo peças de uniforme de trabalho.

A casa, localizada na Rua José Bonifácio, no Jardim Temporim, teria sido invadida no período da manhã, uma vez que a vítima foi surpreendida com o furto quando chegara à residência, por volta das 14h40.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), a mulher se deparou com sinais de arrombamento à casa e, ao adentrar, percebeu a falta de diversos objetos.

Os suspeitos teriam levado um microondas, dois televisores, dois celulares, um notebook, um relógio, uma aliança, diversas bijuterias, um talão de cheques e R$ 400 em dinheiro. Além disso, ainda foram furtados dois pares de calçados, um skate e quatro peças de uniforme de trabalho.

A Polícia Civil vai analisar o caso e tentar identificar responsáveis pelo delito.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos.