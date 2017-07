Rocam detém empresário com carro “dublê” em Ferraz

Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) detiveram um empresário suspeito de dirigir um carro clonado. A ação ocorreu na noite de sábado (1), na Rua Masato Sahai, no Jardim Triângulo, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a polícia, o homem disse que pegou o veículo emprestado, já que o pessoal estava em uma funilaria.

Além disso, o empresário disse apenas o primeiro nome do amigo. Mas negou-se a informar o telefone e endereço do que seria o dono do carro. A PM informou também que o carro era roubado. A suspeita foi levantada ainda na abordagem, quando foi verificado o número do chassi. E em razão das placas terem sido modificadas artesanalmente.

A confirmação de que tratava-se de um veículo roubado só pôde ser feita na Delegacia Central. Segundo a polícia, o documento apresentado pelo empresário foi roubado do Ciretran de Itanhaém.

O carro, as placas e o documento foram apreendidos e serão periciados. Já o empresário, responderá em liberdade pelo crime de receptação.