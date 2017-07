Dupla é detida por envolvimento ao tráfico no Jardim Indaia em Poá

Investigadores do Setor de Homicídios (SH) de Mogi das Cruzes prenderam duas pessoas por envolvimento ao tráfico de drogas, em Poá. No total, a ação resultou na apreensão de R$ 10 mil, além de 440 pedras de crack, 22 papelotes de maconha e nove pinos contendo cocaína.

As prisões ocorreram durante a tarde de terça-feira (25), na Rua Padre Eustáquio, no Jardim Indaia. Em razão de uma determinação da Delegacia Seccional, os investigadores faziam o patrulhamento ostensivo pelo município poaense.

Na região, os agentes seguiram ao local em que a dupla vendia as drogas. O comércio era feito embaixo de um pilar do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). Enquanto vasculhavam pela área, os policiais encontraram drogas em uma pochete. Além disso, a vasta quantia em dinheiro estava escondida em uma mochila escolar.

A ocorrência foi encaminhada ao Setor de Homícidios, uma vez que as prisões foram realizadas por investigadores desta unidade policial. As drogas serão insineradas, enquanto o valor em dinheiro vai ser restitúido ao governo estadual.