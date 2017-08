Sítio é invadido e família mantida refém sob metralhadora; Força Tática prende assaltante

Policiais da Força Tática prenderam nesta quinta-feira (10) um homem suspeito de participar de uma invasão seguida de roubo a um sítio localizado no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes. Segundo informações iniciais sobre o caso, a quadrilha usou uma metralhadora calibre 9 milímetros para manter uma família refém. O helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) está na região, com o objetivo de auxiliar às buscas aos demais integrantes que realizaram o crime.

A invasão ao sítio foi denunciada ainda durante a madrugada desta quinta. As informações repassadas foram precisas sobre o número de assaltantes e o armamento de grosso calibre. Foi o Comando da Força Tática a primeira unidade policial a chegar ao bairro.

Um cerco policial foi feito ao redor do terreno para impossibilitar a fuga da quadrilha, mas os suspeitos perceberam a movimentação e fugiram em direção ao mato, que fica próximo à residência. Dentro da casa, os policiais encontraram três pessoas da família amarrados.

No mesmo instante em que policiais desamarravam as vítimas, os demais agentes de segurança seguiram no encalço dos bandidos que aproveitaram o período noturno para fugir em diferentes direções. Contudo, os policiais conseguiram encontrar um suspeito. Com ele, a polícia localizou a metralhadora e uma mochila com celulares, joias e uma quantidade expressiva em dinheiro.

Até o fechamento desta reportagem, as buscas continuavam a ser realizadas na região. O Águia da PM sobrevoa o bairro onde ocorreu a invasão, bem como locais adjacentes.

Indulto

A polícia contou que o suspeito detido estava usufruindo de uma saída temporária, em razão do indulto do Dia dos Pais. O homem já foi preso em outras três ocasiões pelo mesmo tipo de crime, sendo um infrator conhecido no município de Itaquaquecetuba.