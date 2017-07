Suspeito tenta fugir com carga roubada e bate carro em poste

Um motorista autônomo, de 49 anos, foi roubado na manhã de ontem, por seis homens divididos em três veículos: um Renault Sandero, um Ford Fiesta e um VW Gol. O assalto ocorreu na Rodovia Ayrton Senna. O motorista conduzia uma Fiat Ducato, carregada com bolsas e aparelhos eletrônicos com destino a Mogi das Cruzes. A carga estava avaliada em R$ 33 mil.

Após ser abordado pelos indivíduos o motorista foi obrigado a entrar em um dos veículos enquanto um dos roubadores assumiu o volante da Ducato. O motorista ficou em poder dos sequestradores por aproximadamente uma hora e foi liberado na região da Penha, bairro da zona leste da cidade de São Paulo. O veículo foi localizado em Suzano. Por volta das 8h45 policiais que estava na Estrada do Preju, no Miguel Badra, em Suzano, avistaram o Fiat Ducato. Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e avançou contra os policiais dando início a um acompanhamento que terminou na Rua Benedito Lucas Pereira, no mesmo bairro, após o condutor perder o controle do veículo e colidir em um poste.

Mesmo ferido, o indivíduo continuou a fuga a pé fugindo pelas residências e tentando se esconder nos telhados. Ele foi detido na Rua Rubens Pimentel de Medeiros, 59, no Miguel Badra. Após ser detido, o suspeito, de 21 anos, que estava na condicional por ter praticado crime de roubo e ainda possuía anotação criminal por receptação, foi socorrido ao PS da Santa Casa de Suzano onde foi medicado e liberado. Questionado sobre a procedência do veículo informou aos policiais que não participou do roubo, que foi contratado para "pegar" o veículo, na Rodovia e entregar em Suzano e para isso receberia a quantia de R$ 500 no ato da entrega, porém, não soube dizer onde entregaria a mercadoria e nem quem o contratou.