Suzano registra dois casos de estupro

Dois casos de estupro foram registrados em Suzano. No primeiro caso uma mulher, de 35 anos, afirmou ter sido abusada por um médico enquanto passava por exame de ultrassom transvaginal. Outro caso foi de um menino, de 6 anos. O irmão da vítima, um garoto, de 12 anos, flagrou um homem abusando da criança. Este caso foi registrado na segunda-feira (31) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O suspeito foi preso.

No último sábado, a mulher comunicou à polícia que na manhã do dia 27, um médico teria abusado dela durante um exame. Segundo ela, o doutor foi indelicado no procedimento. No depoimento, ela afirmou que o médico começou a "brincar" com o aparelho, no momento da realização do transvaginal e chegou, inclusive, a colocar a mão em suas partes íntimas. A vítima alegou ainda que no momento do exame havia uma enfermeira na sala, que ficou constrangida com a situação, mas não teve coragem de sair do espaço ou falar para que o exame fosse interrompido.

Em relação ao caso do menino, o irmão da vítima flagrou, na manhã de ontem, um homem abusando da criança em uma casa no bairro Vila Ipelândia. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher, que também atende chamadas de violências à criança.

A delegada titular da unidade, Silmara Marcelino, disse que ainda não é possível saber se houve penetração. Isso porque a criança tem deficiência e não consegue se expressar. O suspeito nega que tenha praticado a ação.

"Mesmo ele não confessando e sendo conhecido dos meninos e da família, será preso em flagrante", explicou a delegada. A DDM aguarda laudo médico da criança para definir o caso.