Torcedor do Corinthians é morto com 5 tiros

Um torcedor do Corinthians foi morto em Itaquá. O homem, ainda não identificado, vestindo uma camiseta do time, tinha aproximadamente 21 anos. Estava caído na Estrada São Caetano, no Jardim Tropical. Ele foi atingido por 5 tiros na cabeça. Ele foi localizado pela Polícia Militar (PM) já sem vida, na manhã do último domingo (25). De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a rua em que o rapaz foi encontrada não possuí asfalto, nem iluminação pública.

Em volta do corpo da vítima foi encontrado muito sangue. Além de vestir a camiseta esportiva, o jovem trajava uma calça jeans e uma calça marrom por baixo. O rapaz era pardo, possuía cabelos pretos e raspado dos lados, era magro e tinha 1,75m de altura.

Nenhuma cápsula foi encontrada no local do crime e nenhum outro tipo de objeto. Devido à localidade do crime, não foram encontradas testemunhas. O caso foi encaminhado para o Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes e registrado na delegacia central de Itaquaquecetuba.