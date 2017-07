Traficante é preso com mais de mil porções de drogas no Jardim Emilia

A Polícia Militar (PM) prendeu um traficante com mais de mil porções de entorpecentes nesta segunda-feira (10) no Jardim Emília, em Poá. Segundo a polícia, a ação resultou na apreensão de 737 pinos contendo cocaína, 454 cigarros de maconha e R$ 545. A prisão teve o auxílio do Canil do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

O suspeito foi detido por meio de uma denúncia anônima sobre o livre comércio de drogas em um terreno baldio, na Rua Dom Pedro II. A PM conseguiu encontrar duas pessoas no local. Apenas uma delas admitiu estar para comprar e usar drogas.

De acordo com a polícia, o traficante logo confessou ser responsável pela venda. Disse também que não conhecia quem o ‘contratou’, e quanto iria receber pelo dia. A PM encontrou com o suspeito um montante de R$ 545.

Em razão da confissão sobre o tráfico na região, o uso do Canil foi necessário. Isto porque havia suspeitas de que uma grande quantidade de drogas poderia estar escondida. Os cães Judá e Athos farejaram e localizaram as drogas. Uma parte do material ilícito estava próxima a uma plantação de bananeira, enquanto o restante estava no meio de entulhos.

Ainda de acordo com a PM, o traficante foi preso em flagrante. Já o usuário foi liberado logo em seguida. O material ilícito foi apreendido, e o dinheiro será restituído ao Estado.