Três são presos com arma e drogas próximos a centro comercial

Três homens foram detidos com drogas e uma arma na Avenida Roberto Simonsen, em Suzano. A Polícia Militar (PM) conseguiu apreender 150 pedras de crack e um revólver. A idade dos suspeitos não foi divulgada pela polícia.

A prisão foi realizada na quarta-feira (19). Policiais Militares (PMs) do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) estavam no município suzanense, em razão de uma operação que ocorria na cidade.

Os policiais patrulhavam pela via, quando desconfiaram de ocupantes de um veículo que trafegava próximo a um centro comercial. Quando notaram a viatura, os suspeitos iniciaram uma fuga. Contudo, a perseguição logo foi frustrada.

No momento que verificaram o veículo, os policiais localizaram as pedras de crack e um revólver. A PM não citou qual foi à alegação dos suspeitos sobre os entorpecentes, além do revólver.

Apesar disto, o grupo foi encaminhado à Delegacia Central. E vão poder responder a crimes como: tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.