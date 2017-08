Trio é detido após roubar posto de combustível na Rua Baruel

Três homens, com idades entre 23 e 38 anos, foram presos, suspeito de participar de um roubo a um posto de combustível, localizado na Rua Baruel, na Vila Sol Nascente, em Suzano. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (9), por volta da 0h20. Dois suspeitos levaram do estabelecimento R$ 329.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), um dos homens chegou no posto e pediu ao frentista um cigarro. Em seguida, o outro suspeito apontou um simulacro para o funcionário e anunciou o assalto.

O frentista entregou todo o dinheiro que havia no caixa e acionou a Polícia Militar (PM).

Os policiais encontraram os suspeitos, acompanhado de uma mulher, esposa de um deles, em uma Kombi, na Avenida Antonio Marques Figueira, na região central da cidade, durante o patrulhamento.

Ao tentar abordar o veículo, o quarteto fugiu. Após perseguição, pela avenida, a policia parou o veículo e localizou o simulacro e a quantia roubada.

Durante a abordagem, a PM recebeu a notificação do crime, informando as características dos suspeitos e os levaram para a delegacia. Interrogados, o condutor do veículo disse que pegou a Kombi emprestada. O funcionário do posto reconheceu dois dos suspeitos como os autores do roubo.

O homem que dirigia a Kombi foi preso, por participar do crime, como comparsa. A esposa do motorista, foi liberada.

O funcionário do posto de gasolina pediu que não fosse identificado por questões de segurança. Ele afirmou que pediu demissão de um outro posto de combustível, depois de um assalto. Na ocasião, o suspeito foi preso e, após o infrator sair da cadeia, foi até o estabelecimento ameaça-lo.