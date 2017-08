Trio rouba carro, bate em muro da Sabesp na SP-66 e é preso pela Polícia Militar

Policiais da 2° e da 4° Companhia do 32° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) aprenderam, na tarde de quinta-feira (24), dois adolescentes, de 15 e de 17 anos, e prenderam um homem, de 19 anos, suspeitos de roubarem um Hyundai HB 20, de cor branca, na Vila Maria de Maggi, em Suzano. O trio foi preso após bater com o veículo no muro da Estação de Tratamento de Esgoto, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na Avenida Major Pinheiro Fróes, trecho da Rodovia SP-66, no mesmo município.

Segundo informações do tenente Magalhães, a polícia prendeu os suspeitos antes das 13 horas. Os PM receberam a notificação do Central de Operações da Polícia Militar e iniciou o patrulhamento nas redondezas. “Foi feito um cerco policial com um planejamento estratégico para o posicionamento das viaturas, o que ajudou na captura dos suspeitos”.

Quando viram a viatura, os suspeitos estavam dirigindo pela rodovia e o condutor do veículo perdeu o controle, fazendo o carro colidir com o muro. O trio saiu correndo a pé e foi detido.

Segundo o tenente, o modelo do veículo roubado chama atenção dos infratores. “Esse veículo, HB 20, é o modelo que os ladrões mais querem. Se eles chegam em um baile com o carro, são vistos como os melhores”, disse Magalhães

Pouco depois das 13 horas, os suspeitos foram levados para a delegacia de Poá. A vítima reconheceu os três suspeitos como autores do crime.