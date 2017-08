Van da EMTU capota, deixa 12 pessoas feridas e interdita Rodovia Presidente Dutra

Uma van da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) capotou e deixou 12 pessoas feridas nesta segunda-feira (28), na Rodovia Presidente Dutra (SP-60). O veículo saiu de Santa Isabel. O acidente ocorreu no quilômetro 226, em Guarulhos. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal do Tatuapé e o Hospital Geral de Guarulhos.

A van capotou às 9h45, no canteiro lateral da pistal marginal sentido a São Paulo. Na hora do acidente, o veículo transportava 25 pessoas, incluindo o motorista e o cobrador. Deste total, 12 ficaram feridas. Três tiveram ferimentos considerados moderados e nove em situação leve.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos foram socorridos por equipes do SOS Usuário da CCR NovaDutra. Entre elas, equipes médicas de intervenção rápida, do resgate de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Interdição

Duas faixas da direita foram interditadas. A interdição causou lentidão de sete quilômetros na pista expressa e oito na pista marginal, em razão da curiosidade das pessoas. Segundo a PRF, até às 11 horas, a via não havia sido liberada.