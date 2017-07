Vigilante é mantido em cárcere privado pela esposa

Um vigilante, de 27 anos, foi mantido em cárcere privado durante o último final de semana, pela esposa, uma dona de casa, de 29 anos. Ele afirmou ter ficado trancado por aproximadamente 16 horas no apartamento do casal, em Mogi das Cruzes, após ter pedido a separação. Ressaltou ainda que foi ameaçado de morte pela mulher.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a dona de casa tem um ciúme excessivo pelo esposo.

Durante o relacionamento, que dura 4 anos, o vigilante já chegou a perder o emprego, devido ao comportamento da mulher.

Ele contou que na noite de sexta-feira (21), chamou a esposa para conversar e pediu a separação. Em seguida, a dona de casa o ameaçou, dizendo que se ele saísse de casa, iria mandar algumas pessoas persegui-lo.

Depois disso, ela trancou a porta do apartamento, e pegou o celular e os documentos do vigilante. No final da tarde de sábado (22), enquanto a dona de casa tomava banho, o homem interfonou para o porteiro e pediu que ele chamasse a polícia.

Chegando ao local, os policiais conversaram com a mulher, que se acalmou e liberou o marido.