1º Encontro de Vigilância Socioassistencial acontece nesta sexta-feira no Cemforpe

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) da Grande São Paulo Leste promovem o 1º Encontro de Vigilância Socioassistencial do Alto Tietê, com a participação de técnicos e gestores de toda a Região. O evento ocorre nesta sexta-feira (11), às 8h30, no auditório do Cemforpe, em Mogi das Cruzes.

A programação do 1º Encontro de Vigilância Socioassistencial do Alto Tietê contempla a apresentação do diagnóstico da Vigilância Socioassistencial na Região; trajetória e funcionamento nas cidades de Mogi das Cruzes e Suzano; a palestra“Modelagem de um Sistema de Monitoramento e Avaliação para a gestão municipal da política de Assistência Social” e a proposta de um grupo de trabalho regional para avançar no tema.

O evento é aberto para gestores, servidores públicos e profissionais que atuam na área social. As inscrições podem ser feitas pelo link https://goo.gl/forms/2xdGLtUFcCRstl4v1 .

A proposta do Encontro é despertar o debate regional sobre a importância da Vigilância Socioassistencial nos municípios. Atualmente, apenas as cidades de Mogi das Cruzes e Suzano tem implantado o setor, que funciona como um centro de informações e apoio ao planejamento, supervisão e execução dos serviços assistenciais, vinculado ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).