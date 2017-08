207 servidores deverão trabalhar no Enem; provas serão em novembro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou um edital de convocação para servidores públicos do Poder Executivo Federal e docentes da rede pública para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC). O grupo atuará na certificação dos processos de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Alto Tietê, 207 servidores poderão ser selecionados para a tarefa durante a prova, que neste ano será realizada nos dias 5 e 12 de novembro.

Os servidores interessados deverão se inscrever pelo site www.certificadores.inep.gov.br até segunda-feira (7). Para se candidatar, o funcionário deve ter a formação mínima de Ensino Médio, não estar inscrito no Enem e também não possuir parentes de até terceiro grau participando do exame. O cadastro do certificador será habilitado após as verificações da inscrição realizada no site.

Os certificadores serão submetidos a um curso de capacitação online para a tarefa desempenhada. As aulas serão obrigatórias e o servidor deve apresentar o aproveitamento de pelo menos 70% do curso, uma vez que será abordado todo o procedimento de aplicação das provas, metodologia e conceitos e sigilo e segurança.

A remuneração do serviço, para os servidores do Poder Executivo Federal, acontecerá mediante Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos (GECC). Já os docentes da rede pública, serão recompensados pelo Auxílio Avaliação Educacional (AAE). O valor será de R$ 26,50 por hora trabalhada. A expectativa é de que os certificadores atuem durante 12 horas no dia do exame, das 8 às 20 horas, podendo ainda trabalhar nos dois dias de aplicação.

No Alto Tietê, as vagas serão disponibilizadas nos municípios onde as provas serão executadas. As únicas cidades que não sediarão o exame são Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis.