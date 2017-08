300 famílias do empreendimento Manacá recebem as chaves da casa própria

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), realizou, na manhã desta segunda-feira (7), a entrega das chaves da casa própria às 300 famílias do empreendimento Manacá, do programa Minha Casa Minha Vida. Com mais esta entrega, o município mogiano chegou à marca dos 4.720 apartamentos entregues pelo programa habitacional, desde o ano de 2009.

O evento, realizado no próprio empreendimento, contou com a presença do secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia, do ex-prefeito, Marco Bertaiolli, da procuradora-geral do município, Dalciani Felizardo, além de vereadores e técnicos da Prefeitura.

“Poder fazer essa entrega é motivo de muita alegria. Não há lugar melhor no mundo do que nossa casa. A partir de hoje, todos aqui poderão dormir sossegados, pois estarão morando no que é de vocês. Além disso, hoje estamos tendo aqui um grande exemplo da união entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal. Os três investiram para que pudéssemos entregar esse empreendimento”, destacou o prefeito.

O secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, também celebrou a entrega, pediu às famílias para que cuidem do que agora é delas e elogiou a cidade de Mogi das Cruzes. “Mogi das Cruzes está se transformando em uma das cidades mais bonitas do Estado. Está muito bem cuidada. É um exemplo da zeladoria urbana. E entregar um residencial como este não é fácil. Mogi é uma cidade muito bem administrada, organizada e preparada”, frisou.

O ex-prefeito, Marco Bertaiolli, lembrou que não foi possível entregar o Manacá na velocidade esperada a princípio. Ainda assim, fez questão de prestigiar a entrega e desejar sorte e felicidade à nova etapa iniciada hoje por todos os moradores do condomínio. “Hoje é um dia que transforma a vida de vocês. E saibam que vocês estão vindo morar em um dos lugares mais estruturados da cidade”, pontuou, reforçando que, além da duplicação da avenida Kaoru Hiramatsu, também foram construídos às margens da via um CEMPRE, duas creches e uma UPA.

Para as famílias que aguardavam há meses por esta entrega o dia de hoje simbolizou a realização de um sonho. “Foi muita luta para chegarmos até aqui. Tivemos problemas, mas ficamos juntos. Isso é o mais importante. Agora espero que a gente pegue essa união e leve para dentro do nosso condomínio, para que ele seja o melhor e mais bem organizado da cidade”, destacou a moradora e síndica, Silvana Nunes Pereira.

Outra que viu seu sonho se realizando foi Thais Crispim Dias, 36. “Só tenho a agradecer aos prefeitos e todos que batalharam para conseguir essa entrega. Pegar a chave da casa própria é algo maravilhoso. Pretendo me mudar nesta semana já”, falou.

Novas unidades

Durante a entrega do empreendimento Manacá, o prefeito Marcus Melo destacou que a Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Habitação, está em contato com o Governo Federal e com o Governo Estadual, em busca da construção de novas moradias populares na cidade. A meta, como ele destacou, é construir mais 1.500 unidades habitacionais para famílias de baixa renda dentro dos próximos anos. Para tanto, a Administração Municipal está estudando áreas que poderiam receber os empreendimentos.

O secretário Rodrigo Garcia também falou sobre a possibilidade de novas construções em Mogi das Cruzes. O programa Minha Casa Minha Vida reabriu recentemente as contratações, num total de 70 mil moradias para todo o país e agora o Ministério das Cidades fará a seleção das cidades que podem ser contempladas. Apesar de não ser um número alto, tendo em vista que é para todo o país, o secretário lembrou que as cidades mais organizadas, como é o caso de Mogi das Cruzes, têm mais chances de serem contempladas. Assegurou também que o Governo do Estado está preparado para entrar com o aporte do Casa Paulista, como acontece com todas as 1.240 unidades construídas às margens da avenida Kaoru Hiramatsu.

Ainda serão entregues dois empreendimentos na avenida Kaoru Hiramatsu – o Tietê e o Maitaca, que totalizam 520 unidades habitacionais.