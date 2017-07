6% dos 175 mil trabalhadores deixam de retirar abono salarial

Na região, 6,44% dos 175.254 trabalhadores que podem receber o Abono Salarial deixaram de retirar o benefício. O porcentual representa 11.287 servidores das cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. O valor não pago foi de R$ 6.132.466.

O abono é pago ao trabalhador que tem no mínimo cinco anos de cadastro no Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), recebeu uma média mensal de dois salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias em 2015. Os dados do trabalhador precisam ter sido informados corretamente pela empresa ao Ministério do Trabalho, na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano-base 2015.

Em Suzano, apenas 2.210 beneficiários não retiraram o dinheiro, o que significa R$ 1.197.281,82 não pago. Por outro lado, 32.496 trabalhadores sacaram o abono.

Já na cidade mogiana, 3.427 trabalhadores não retiraram o dinheiro e 47.494 sacaram o benefício. Itaquá tem 32.305 beneficiários do abono. Destes, apenas 1.924 não retiraram o montante. Em Ferraz, o número de trabalhadores, que recebem o abono é menor: 17.915, sendo que 1.049 deixaram de retirar o dinheiro. Poá conta atualmente com 15.160 beneficiários do abono. No município, 1.057 servidores não foram pagos.

Arujá registrou 753 beneficiários não pagos dos 11.389 existentes na cidade. Biritiba também ficou com um número baixo em relação aos outros municípios. Com 2.794 trabalhadores beneficiários, apenas 155 deixaram de retirar o abono. Em Guararema, 281 beneficiários não foram pagos dos 2.757 contemplados no município. Salesópolis contabilizou 73 trabalhadores que não sacaram o benefício. Já em Santa Isabel, 358 não foram retirar o abono.