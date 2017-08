Abaixo-assinado pedindo ajuda ao Guido Guida será entregue ao governador Geraldo Alckmin

O abaixo-assinado pedindo a intervenção do governo estadual no Hospital Municipal Guido Guida foi entregue nesta segunda-feira (7). No total, foram sete mil assinaturas pedindo que haja o apoio para que a unidade hospitalar não feche. Na ocasião, o prefeito Gian Lopes (PR) e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, acompanharam a entrega do documento ao deputado estadual André do Prado (PR). A iniciativa foi do vereador Mario de Oliveira (PPS), o Marinho do Jornal.

“Viemos receber o abaixo-assinado, que foi um empenho do vereador Marinho do Jornal, que pegou junto à população mais de sete mil assinaturas para o não fechamento do Hospital Municipal Guido Guida. É muito importante manter esta unidade aberta já que a mesma atende toda a região e vamos trabalhar em conjunto para sensibilizar o Governo do Estado a ajudar financeiramente para continuidade dos atendimentos aqui no local”, comentou o prefeito Gian Lopes.

A unidade de saúde conta com 24 leitos e atende, por ano, 150 mil pessoas, sendo que 35% deste público é de outras cidades da região como: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano e até de moradores do extremo leste da Capital.

O prefeito esteve no Palácio dos Bandeirantes e na Secretaria de Estado da Saúde para apresentar a situação difícil pela qual passa a cidade, e que corre o risco de fechar o Hospital Municipal Guido Guida, devido ao corte no repasse do Imposto sobre Serviço (ISS) à Prefeitura. Nos encontros, o chefe do Executivo poaense levou um panorama geral da unidade e apresentou alternativas para que os serviços sejam mantidos com auxílio do Governo do Estado.

Já Marquinhos Indaiá disse que a população está apoiando a administração municipal na luta para manter o atendimento do Hospital Municipal Guido Guida. “Todos sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas na Prefeitura de Poá, mas temos certeza que vamos superar as dificuldades e melhorar os serviços que estão disponíveis”.

Para André do Prado, o abaixo-assinado acrescentará e incluirá ao pedido de apoio do governo estadual."Esse abaixo-assinado feito pelo vereador, com mais de sete mil assinaturas, é algo que acrescentaremos nesta luta importante para o não fechamento do Hospital Municipal Guido Guida. Já estivemos com o governador Geraldo Alckmin e com secretário estadual da Saúde, David Uip, e estamos buscando junto a eles um apoio para continuarmos com o atendimento nesta unidade de saúde. Temos que trabalhar para abrir novos hospitais e não deixar fechar espaços”, reforçou.

O vereador Marinho do Jornal agradeceu o apoio da população poaense. “Obrigado a todas as pessoas que assinaram o abaixo-assinado. Estamos aqui hoje para entregar o documento ao deputado estadual André do Prado, que vai levar o mesmo ao governador Geraldo Alckmin. Também agradeço o empenho da minha equipe que trabalhou muito para conseguir todas as assinaturas”.

Para o morador de Calmon Viana, o auxiliar de limpeza Marcelo Aparecido da Silva, 49 anos, Poá não pode ficar sem hospital. “Não podemos deixar a comunidade sem atendimento. Todas as cidades têm uma unidade de saúde mantida pelo governo estadual e Poá não pode ficar sem essa ajuda. É importante este empenho das nossas forças políticas para o não fechamento do Guido Guida”.