Abastecimento de água deve ser normalizado nesta quinta na região leste e Rodeio

O abastecimento em bairros de Cezar de Souza, Sabaúna e região do Rodeio deve ser normalizado nesta quinta-feira (24). O fornecimento de água foi suspenso na quarta-feira (23) para manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) Leste. O serviço foi concluído dentro do horário previsto e o sistema religado às 17 horas. Mas houve complicações na retomada: formação de ar na adutora entre a ETA Centro e a ETA Leste, o que reduziu a vazão no sistema. Com isso, demorou mais tempo que o previsto para encher os reservatórios e, consequentemente, religar a distribuição.

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) informa que os reservatórios já estão cheios e a distribuição foi retomada na manhã desta quinta. No entanto, é necessário encher a rede para o abastecimento ser normalizado. Nas áreas baixas, a normalização deve ocorrer ainda pela manhã. Já nos pontos mais altos, somente no início da noite.

O serviço realizado na quarta era necessário para assegurar o bom funcionamento da estação leste e garantir a segurança das equipes de operação.