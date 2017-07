Ação de combate aos descartes notifica 19 imóveis e aplica 2 multas

A Prefeitura de Poá realizou ontem mais uma grande operação de combate ao descarte irregular de entulho e lixo nas ruas da cidade, em terrenos baldios ou nas proximidades de córregos. As equipes da administração municipal percorreram as ruas de Calmon Viana e notificaram 19 imóveis, aplicaram duas multas no valor de R$ 585 e qualificaram um infrator que foi pego em flagrante fazendo o descarte.

Os trabalhos contaram com a participação de membros das secretarias de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos, de Segurança Urbana, de Transportes e Mobilidade Urbana e do Departamento de Fiscalização e os mesmos serão mantidos semanalmente para pegar e identificar os infratores. O munícipe que perceber despejo irregular deve denunciar imediatamente à administração municipal pelo número 4634-8803. É crime ambiental o descarte de resíduos em local não licenciado, conforme a lei federal 9.605/98.

"As pessoas e empresas que jogam entulho e lixo na cidade, de forma irregular, desrespeitam a legislação e cometem crime ambiental prejudicando a vida das pessoas. Estamos empenhados em acabar com essa situação e vamos apertar a fiscalização", reforçou a secretária-adjunta de Meio Ambiente, Juliana Cardoso.