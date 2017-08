Agência Virtual do Semae disponibiliza mais serviços ao cidadão

Uma nova ferramenta está disponível aos cidadãos de Mogi das Cruzes atendidos pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae). A autarquia lança, nesta quarta-feira (2), a 'Agência Virtual', no endereço eletrônico www.semae.sp.gov.br. “Estamos disponibilizando novos serviços que facilitam a vida dos cidadãos, que podem resolver muita coisa de casa. Com isso, seguimos a linha de inovação e transparência adotada pela administração do prefeito Marcus Melo”, afirma o diretor-geral do Semae, Paulo Beono Jr.

A diferença em relação à Carta de Serviços, do site da Prefeitura, é que antes o morador tinha acesso à segunda via da conta, relação de débitos e histórico de consumo. Na nova plataforma, além desses serviços, também será possível obter segunda via de carnê de parcelamento de débitos, solicitar certidão negativa de débitos, atualizar dados, acompanhar o andamento de serviços solicitados e verificar a validade de certidões.

Para acessar esses serviços é necessário informar o número do cadastro (disponível na conta de água) e o CPF. Caso o CPF não esteja cadastrado ou precise de atualização, é preciso enviar, também online, uma foto do documento – mais uma facilidade, já que dispensa o comparecimento a um posto de atendimento.

A novidade integra um pacote de novas ferramentas tecnológicas lançado na semana passada para facilitar o dia a dia dos mogianos e agilizar os procedimentos internos e fluxo de trabalho na administração municipal, como o sistema de agendamento de serviços da Secretaria Municipal de Planejamento, a ferramenta online para participação das discussões sobre o Plano Plurianual 2017/2018, e disponibilização das imagens ao vivo das câmeras de monitoramento, operadas pela Secretaria Municipal de Segurança.

A modernização tem sido um processo contínuo da administração municipal para reduzir a burocracia e agilizar o atendimento. A Carta Serviços, por exemplo, oferece mais de 500 opções de serviços públicos e 470 unidades municipais com localização exata no mapa, como escolas, postos de saúde, equipamentos de cultura, lazer e esporte, entre outros.