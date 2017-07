Alto Tietê paga R$ 619 milhões em impostos durante os sete meses deste ano

O Alto Tietê pagou R$ 619,7 milhões em impostos nos últimos sete meses deste ano. Dos dez municípios da região, Mogi das Cruzes é quem tem o maior valor, com cerca de R$ 188,3 milhões, seguido de Poá, com R$ 129 milhões e Suzano, com aproximadamente R$ 106,3 milhões. As informações são do portal do Impostômetro — painel desenvolvido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Até o momento, os cidadãos do Alto Tietê pagaram aproximados R$ 619.712,681 milhões em impostos. Depois de Mogi, Poá e Suzano, o quarto município que lidera o ranking dos que mais pagaram em tributos é Itaquaquecetuba, com R$ 100,8 milhões. Arujá vem em seguida, com cerca de R$ 43,4 milhões. Os contribuintes ferrazenses pagaram nos sete primeiros meses aproximados R$ 21,4 milhões.

Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel e Biritiba Mirim pagaram juntas aproximadamente R$ 30,1 milhões.

Expectativa

De acordo com o professor de economia, Luiz Edmundo de Oliveira Morais, os impostos pagos neste ano poderão superar ao do ano passado. “Houve uma pequena melhora em setores, como a indústria no Alto Tietê. Isto é um reflexo positivo ao do que foi no ano passado. A expectativa é que melhore gradativamente”, enfatizou. Em 2016, os impostos pagos na região totalizaram aproximadamente R$ 819,4 milhões. O valor deste ano está R$ 198,3 milhões abaixo, em razão de ter sido recebido em sete meses.