Alto Tietê registra queda de 18% no número de mortes no trânsito

O Alto Tietê registrou 75 mortes no trânsito durante os cinco primeiros meses deste ano. O índice teve queda de 18,48% em relação ao ano passado, quando foram registrados 92 óbitos. Até agora, fevereiro e março são os meses mais violentos no trânsito da região, com 41 vítimas fatais. No mesmo período, em 2016, março seguido de abril foram os piores meses para o trânsito regional, com 43 mortes. Os dados são do programa estadual Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (InfoSiga).

Segundo o balanço, divulgado mensalmente, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes são as cidades onde é registrado o maior número de acidentes fatais, 17 e 16, respectivamente. Na sequência aparece Suzano com 11 óbitos. Salesópolis, por outro lado, é a cidade com o trânsito mais seguro, em cinco meses ela teve apenas um acidente fatal. Ferraz de Vasconcelos e Guararema também aparecem no ranking regional com bons índices de trânsito seguro. O primeiro município registrou duas mortes, enquanto o segundo - três.

Em 2016, por exemplo, Guararema não registrou nenhum acidente fatal nos primeiros cinco meses do ano. Já Salesópolis teve uma morte e Ferraz, assim como Biritiba Mirim registraram, ambas, três casos fatais. Já Mogi, Itaquá e Suzano continuam no topo do ranking das cidades do Alto Tietê com mais mortes no trânsito, tendo Mogi registrado 42 casos no período e Suzano e Itaquá 16 óbitos, cada uma.

ÓBITOS

O mês de maio registrou 15 óbitos no trânsito. Destes, 11 eram homens e três mulheres. Em relação ao tipo de acidentes, sete casos são resultados de colisão e quatro de atropelamentos. O Alto Tietê também registrou dois casos não identificados e uma morte por choque entre veículos. No mesmo mês no ano passado, foram registrados 17 acidentes fatais. Sendo as vítimas 14 homens e três mulheres.

Lançado no ano passado, o relatório Infosiga traz informações mensais sobre óbitos e acidentes com vítimas em consequência de ocorrências no trânsito. A publicação refere-se sempre ao mês anterior, com dados de acidentes no Estado de São Paulo, dos 645 municípios, que ficam disponíveis através do site www.infosiga.sp.gov.br.